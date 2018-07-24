В Киеве закроют движение транспорта на развязке возле метро "Позняки"

На транспортной развязке возле метро "Позняки" будут ремонтировать дорогу

В Киеве на транспортной развязке возле станции метрополитена "Позняки" 25 июля июля будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в этот день сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор" будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие дороги.

Так на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" будет закрыто движение транспорта в такие часы:

с 08:00 до 12:00 на съезде с ул. Николая Бажана на просп. Головатого (четная сторона);

с 10:00 до 13:00 на съезде с ул. Григоренко на просп. Николая Бажана (четная сторона).

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - добавили в КГГА.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий в течение 25 и 26 июля 2018 года могут ограничить на вход для пассажиров станции метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Также в центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.