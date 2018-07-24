У Києві закриють рух транспорту на розв'язці біля метро "Позняки"

На транспортній розв'язці біля метро "Позняки" будуть ремонтувати дорогу

У Києві на транспортній розв’язці поблизу станції метрополітену "Позняки" 25 липня липня буде закрито рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що у цей день співробітники комунальної корпорації "Київавтодор" будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття дороги.

Так на транспортній розв’язці біля станції метро "Позняки" буде закрито рух транспорту у такі години:

із 08:00 до 12:00 - на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Григоренка (парна сторона);

із 10:00 до 13:00 - на з’їзді з просп. Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона).

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - додали в КМДА.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Києві у зв'язку з проведенням масових заходів протягом 25 та 26 липня 2018 року можуть обмежити на вхід для пасажирів станції метро "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" і "Хрещатик".

Також у центрі Києва 24, 27 і 28 липня обмежать рух транспорту під час заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.