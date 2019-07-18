В Киеве зафиксирован температурный антирекорд

В Киеве зафиксирован первый температурный антирекорд нынешнего лета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, в среду, 17 июля, температура воды в Днепре в пределах столицы впервые после 27 мая стала ниже + 20 градусов по Цельсию.

"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции, 17 июля среднесуточная температура воды составила + 19,8 градусов и продолжает снижаться.

"Но лето продолжается, и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20 градусов", - добавили в обсерватории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что два температурных рекорда были зафиксированы в столице в начале июля 2019 года. Среднесуточная температура воздуха 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекорд 1890 года. Также ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года.

Кроме того, в июне в Киеве было установлено несколько температурных рекордов. В частности, 22 июня столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха.