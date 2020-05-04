В Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за 18-ю неделю 2020 года зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что всего за прошлую неделю зарегистрировано 3473 больных гриппом и ОРВИ, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 1403 (снижение на 2,2%), взрослых - 2070 (снижение на 1%).

"В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 84,7%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 117,7", - сообщили в КГГА.

Также отмечается, что в медицинские учреждения за неделю были госпитализированы 11 человек, из них 6 - дети.

Напомним, за 17-ю неделю 2020 года в Киеве зарегистрировали 3 525 человек больных гриппом и ОРВИ.

Также сообщало, что по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.