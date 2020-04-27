В Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 3 тыс. человек на прошлой неделе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице за 17-ю неделю 2020 года зарегистрированы 3 525 больных гриппом и ОРВИ

В Киеве гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) заболели 3 525 человек на прошлой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 84,4%.

"В столице за 17-ю неделю 2020 году зарегистрированы 3 525 больных гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 84,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 119,5", - сообщает КГГА.

Сообщается, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 1 434 (снижение на 26,9%), взрослых - 2 091 (снижение на 30%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 40,7%, а на предыдущей неделе - 39,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 23,1% - зарегистрированы 614 случаев. До медицинских заведений за 17-ю неделю госпитализированы 16 человек, из них 9 - дети", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 51,5 тыс. человек.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.