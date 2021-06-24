В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от COVID впервые почти за год

В Киеве за прошедшие сутки, 23 июня, не зафиксировали ни одного умершего от коронавируса. Последний раз отсутствие смертей от COVID фиксировали 21 августа 2020 года.

Всего в Киеве выявили за минувшие сутки 223 больных на коронавирус.

"Летальных случаев не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных исходов от вируса", - сообщил городской голова Виталий Кличко.

Заболели: 121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пять мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных на коронавирус. А также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек.