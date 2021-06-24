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В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от COVID впервые почти за год

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Четверг 24 июня 2021 12:09
В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от COVID впервые почти за год Фото: в Киеве за минувшие сутки ни одной смерти от коронвируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве за прошедшие сутки, 23 июня, не зафиксировали ни одного умершего от коронавируса. Последний раз отсутствие смертей от COVID фиксировали 21 августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА и свидетельствуют данные статистики портала "Минфин".

Всего в Киеве выявили за минувшие сутки 223 больных на коронавирус.

"Летальных случаев не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных исходов от вируса", - сообщил городской голова Виталий Кличко.

Заболели: 121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пять мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных на коронавирус. А также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек.

Напомним, за 21 июня в Украине выявили 296 новых случаев коронавируса. Это наименьший показатель с начала года.

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