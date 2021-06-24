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В Києві не зафіксували жодної смерті від COVID вперше майже за рік

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Четвер 24 червня 2021 12:09
В Києві не зафіксували жодної смерті від COVID вперше майже за рік Фото: у Києві за минулу добу жодної смерті від коронвірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Києві протягом минулої доби, 23 червня, не зафіксували жодного померлого від коронавірусу. Востаннє відсутність смертей від COVID фіксували 21 серпня 2020 року.

Про це повідомила прес-служба КМДА та свідчать дані статистики Мінфіну.

Всього у Києві виявили за минулу добу 223 хворих на коронавірус.

"Летальних випадків не зареєстровано. Усього за період пандемії в місті 5185 летальних випадків від вірусу", - повідомив міський голова Віталій Кличко.

Захворіли: 121 жінка віком від 18 до 88 років, 87 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і п’ять хлопчиків від 4 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 43 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 605 людей.

Нагадаємо, за 21 червня в Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу. Це найменший показник з початку року.

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