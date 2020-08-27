ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине антирекорд по числу умерших от коронавируса

Киев, Четверг 27 августа 2020 09:18
В Украине антирекорд по числу умерших от коронавируса
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки умерли 49 человек от коронавируса. Это является новым антирекордом в Украине по количеству умерших.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в стране 2403 смертельных случаев.

"За минувшие сутки 49 человек умерли. Это новый антирекорд в нашей стране", - заявил он.

При этом выздоровели 763 пациента. Всего проведено 1 472 736 тестирования методом ПЦР.

Отметим, по состоянию на 27 августа в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь