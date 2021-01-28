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В Киеве задерживается движение троллейбусов из-за протеста ФОПов

Киев, Четверг 28 января 2021 13:11
В Киеве задерживается движение троллейбусов из-за протеста ФОПов
Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве продолжается марш представителей движения SaveФОП. Протестующие сейчас находятся возле здания Конституционного суда, там сейчас задерживается движение троллейбусов.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

Задерживается движение троллейбусов № 3,12,14 по ул. Жилянская/Антоновича в направлении Дворца Спорта. На место вызвана полиция.

Напомним, протестующие изменили маршрут и решили не идти к Офису президента.

Сегодня в Киеве протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Протестующие хотят отменить требование об использовании программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

Ранее полиция предупреждала, что из-за протестов в Киеве сегодня могут перекрыть движение в центральной части города.

Напомним, полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в Киеве из-за протестов ФОПов.

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