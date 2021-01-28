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В Києві затримується рух тролейбусів через протест ФОПів

Київ, Четвер 28 січня 2021 13:11
В Києві затримується рух тролейбусів через протест ФОПів
Фото: протест в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві триває марш представників руху SaveФОП. Протестувальники зараз знаходяться біля будівлі Конституційного суду, там зараз затримується рух тролейбусів.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Затримується рух тролейбусів №3,12,14 по вул. Жилянська/Антоновича в напрямку Палацу Спорту. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, протестувальники змінили маршрут і вирішили не йти до Офісу президента.

Сьогодні в Києві протестують представники руху SaveФОП. Вони вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Протестувальники хочуть скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Раніше поліція попереджала, що через протести в Києві сьогодні можуть перекрити рух в центральній частині міста.

Нагадаємо, поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки в Києві через протест ФОПів.

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Новини України Суспільство ФОПпротесттранспорт

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