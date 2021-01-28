Из-за протестов в Киеве могут перекрыть движение: список улиц

Фото: протесты в Киеве (РБК-Украина)

Из-за протестов в Киеве сегодня могут перекрыть движение в центральной части города. Ограничения ожидались с 11:00.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Twitter.

Сообщается, что на 11:00 запланирован марш предпринимателей. В связи с этим возможны перекрытия центральных улиц.

Запланированный маршрут акции: Майдан Независимости - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Жилянская - улица Владимирская - Майдан Независимости.

Киевлян призывают планировать свои маршруты с учетом перекрытия этих улиц и возможного частичного ограничения на прилегающих.

Отметим, сегодня в центре Киева проходит очередная акция протеста ФОПов. Полиция и Национальная гвардия усилили меры безопасности.

Напомним, в Киеве с утра продолжается интенсивный снегопад. Водителей просят не пользоваться личным авто.

Также сообщалось, что погода в Украине резко ухудшилась, местами ожидается до 1 метра снега.