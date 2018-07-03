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У Києві затримали засудженого, який втік із суду у Полтавській області

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 10:29
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співучасники втечі також затримані

У Києві затримали зловмисника, який втік із зали Миргородського суду (Полтавська область). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України у Twitter.

"В Києві поліція затримала Віталія Суржана, який утік із зали Миргородського суду. Наразі його доставили до спецустанови", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у МВС, втекти чоловікові допомагала його подруга, а також конвоїр. Наразі співучасники втечі також затримані й перебувають під вартою.

 

Фото: затримання зловмисника (mvs.gov.ua)

У відомстві зазначають, що чоловіка затримали сьогодні вночі. До затримання залучалися СБУ, прокуратура та спецпідрозділ КОРД.

Зазначимо, що Суржан визнаний винним у вчиненні бандитизму, розбою, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області розшукують засудженого за небезпечні злочини, який втік із залу Миргородського суду. 

Відзначимо, схожа ситуація сталася і на початку травня поточного року. Тоді київські правоохоронці затримали в столиці чоловіка, який втік із суду Одеси, він був підозрюваним у розбійному нападі. Чоловік втік в наручниках.

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Теги публікації: Київ, полиция, Полтавская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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