Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Полтавской области опасный преступник сбежал из зала суда

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 17:06
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Преступник может иметь при себе оружие

В Полтавской области разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

В полиции считают, что он может иметь при себе оружие.

"Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда ... По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", - говорится в сообщении.

Указано, что разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Суржан Виталий (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении в Одессе. На заседании по его делу объявили перерыв, мужчина со скованными наручниками руками покинул зал суда,сел в маршрутку и уехал в неизвестном направлении.

В Полтавской области несовершеннолетний стрелял по окнам магазина В Полтавской области четвертые сутки горит Лубенская свалка
Теги публикации: Полтавская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь