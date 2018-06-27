В Полтавской области опасный преступник сбежал из зала суда

Преступник может иметь при себе оружие

В Полтавской области разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

В полиции считают, что он может иметь при себе оружие.

"Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда ... По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", - говорится в сообщении.

Указано, что разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Суржан Виталий (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении в Одессе. На заседании по его делу объявили перерыв, мужчина со скованными наручниками руками покинул зал суда,сел в маршрутку и уехал в неизвестном направлении.