В Киеве задержали троих человек, которые за год 15 раз "минировали" ТРЦ

Служба безопасности Украины в Киеве задержала троих человек, которые на протяжении года 15 раз сообщали о псевдоминировании одного из столичных торгово-развлекательных комплексов (ТРЦ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, фигуранты звонили в правоохранительные органы с угрозами совершения взрывов в одном из ТРЦ в Голосеевском районе. Заказчиком анонимных сообщений был столичный бизнесмен, экс-руководитель службы охраны комплекса.

"По предварительной информации, из-за "минирования" ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за неразрешенный коммерческий спор", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение года злоумышленники совершили такие действия 15 раз. За каждый звонок они получали от 100 до 150 долларо.

"Сумма нанесенных убытков за проведение мероприятий реагирования на сообщения злоумышленников составляет более 3 миллионов гривен", - говорится в сообщении

Четырем фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему незаконного получения паспортов страны Евросоюза в Украине. Услугой пытались воспользоваться около 2 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве разоблачили казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей.