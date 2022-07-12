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У Києві затримали торговців зброєю, які намагалися продати автомати АК-74

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 11:32
У Києві затримали торговців зброєю, які намагалися продати автомати АК-74 Фото: у Києві затримали торговців зброєю (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала жителів Києва, які займалися нелегальною торгівлею зброєю. Вони намагалися продати більше десяти автоматів АК-74.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, до складу злочинної групи входило кілька жителів столиці. Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження. Клієнтів зловмисники підшукували, використовуючи особисті зв'язки, в тому числі серед кримінальних кіл.

Для маскування протиправної діяльності зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів.

"В рамках контролю за скоєнням злочину співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тисячі патронів до них. Зловмисники намагалися реалізувати цю зброю за 20 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час обшуків у затриманих були виявлені фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв'язку та комп'ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.

Організаторам угруповання повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування в рамках кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані в столиці.

Також Служба безпеки України викрила помічника народного депутата, який протягом восьми років співпрацював з ФСБ Росії.

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