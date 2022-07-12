У Києві затримали торговців зброєю, які намагалися продати автомати АК-74

Служба безпеки України затримала жителів Києва, які займалися нелегальною торгівлею зброєю. Вони намагалися продати більше десяти автоматів АК-74.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За даними слідства, до складу злочинної групи входило кілька жителів столиці. Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження. Клієнтів зловмисники підшукували, використовуючи особисті зв'язки, в тому числі серед кримінальних кіл.

Для маскування протиправної діяльності зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів.

"В рамках контролю за скоєнням злочину співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тисячі патронів до них. Зловмисники намагалися реалізувати цю зброю за 20 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час обшуків у затриманих були виявлені фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв'язку та комп'ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.

Організаторам угруповання повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.