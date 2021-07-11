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В Киеве задержали сбежавшего из харьковского суда иностранца

Автор: РБК-Украина

В Киеве сотрудники полиции задержали сбежавшего из зала Харьковского апелляционного суда гражданина Турции. Иностранец находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщается, что после объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

В ближайшие дни злоумышленника доставят в Харьков. Его поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

Напомним, 8 июля в Харькове полиция объявила о розыске иностранца, который сбежал из зала суда после объявления меры пресечения.

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