В Киеве задержали россиянина, который изготавливал фальшивые удостоверения для проезда через блок-посты

Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал подделке удостоверения для беспрепятственного проезда через блок-посты.

В частности, по месту жительства мужчины проведен обыск и обнаружено многочисленное количество удостоверений "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений для прохождения блок-постов без проверки транспортных средств.

Кроме того, использование таких удостоверений позволяет заправлять транспортные средства на льготных условиях как представителям военных формирований Украины.

За изготовление удостоверений мужчина брал 500 долларов США.

"Также изъяты поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи, как членов международных организаций, в том числе ОБСЕ, а также удостоверения для лиц призывного возраста, которые позволяли последнее пересекать границу по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

В Киеве разоблачили гражданина РФ, который изготавливал удостоверения для беспрепятственного проезда через блок-посты (facebook.com/pgo.gov.ua)