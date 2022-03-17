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В Киеве задержали россиянина, который изготавливал фальшивые удостоверения для проезда через блок-посты

В Киеве мужчина изготавливал поддельные удостоверения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве задержали гражданина России, который занимался изготовлением удостоверений для беспрепятственного проезда через блок-посты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал подделке удостоверения для беспрепятственного проезда через блок-посты.

В частности, по месту жительства мужчины проведен обыск и обнаружено многочисленное количество удостоверений "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений для прохождения блок-постов без проверки транспортных средств.

Кроме того, использование таких удостоверений позволяет заправлять транспортные средства на льготных условиях как представителям военных формирований Украины.

За изготовление удостоверений мужчина брал 500 долларов США.

"Также изъяты поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи, как членов международных организаций, в том числе ОБСЕ, а также удостоверения для лиц призывного возраста, которые позволяли последнее пересекать границу по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

В Киеве разоблачили гражданина РФ, который изготавливал удостоверения для беспрепятственного проезда через блок-посты (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ.

Также мы писали, что ФСБ задержала замначальника Росгвардии Гаврилова.

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