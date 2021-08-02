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В Киеве задержали пьяного водителя маршрутки, который возил пассажиров по городу

Автор: Сергей Пышкин

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутки, который перевозил по городу пассажиров. Оказалось, что мужчину ограничили в праве управления транспортными средствами в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

На улице Милославской патрульная полиция остановила водителя автобуса Ataman, с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что у него нет возможности тратить на это время.

В конце концов, оказалось, что мужчину лишили права в управлении транспортными средствами еще в 2020 году.

Правоохранители отстранили водителя от управления и составили на него протоколы в соответствии с:

  • ч. 1 ст. 130 УК Украины (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);
  • ч. 3 в. 126 УК Украины (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченной в праве управления).
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Киевполициятранспорт