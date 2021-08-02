В Киеве задержали пьяного водителя маршрутки, который возил пассажиров по городу

На улице Милославской патрульная полиция остановила водителя автобуса Ataman, с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что у него нет возможности тратить на это время.

В конце концов, оказалось, что мужчину лишили права в управлении транспортными средствами еще в 2020 году.

Правоохранители отстранили водителя от управления и составили на него протоколы в соответствии с: