У Києві затримали підозрюваного у нападі на журналістів

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

Нападникові загрожує до 5 років в'язниці

Поліція Києва затримала чоловіка, який скоїв напад на знімальну групу одного з телеканалів у столичному Гідропарку. Про це повідомили в прес-службі Київської поліції.

Повідомляється, що за погрози або насильство щодо журналістів правопорушнику загрожує до п'яти років в'язниці.

"Подія сталася вчора, 2 квітня, під час зйомки сюжету в Гідропарку про дотримання правил карантину на спортивних майданчиках. Чоловік перешкоджав зйомці, шарпав за техніку, штовхав оператора та висловлювався нецензурною лайкою. Поліцейські оперативно встановили нападника. Це - житель Броварів, 1965 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 2 квітня Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів у Києві. Обидва випадки сталися в столичному Гідропарку, де журналісти готували сюжет про дотримання жителями міста карантинних обмежень.

Відзначимо, за порушення карантину в Україні Міністерство внутрішніх справ відкрило 35 кримінальних проваджень.

Раніше РБК-Україна писало, через зростання кількості хворих коронавірусом Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження до 24 квітня. Зокрема, людям заборонено перебувати на вулиці без маски і збиратися в групи більше двох осіб.