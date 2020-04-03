ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві затримали підозрюваного у нападі на журналістів

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 10:37
У Києві затримали підозрюваного у нападі на журналістів
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

Нападникові загрожує до 5 років в'язниці

Поліція Києва затримала чоловіка, який скоїв напад на знімальну групу одного з телеканалів у столичному Гідропарку. Про це повідомили в прес-службі Київської поліції.

Повідомляється, що за погрози або насильство щодо журналістів правопорушнику загрожує до п'яти років в'язниці.

"Подія сталася вчора, 2 квітня, під час зйомки сюжету в Гідропарку про дотримання правил карантину на спортивних майданчиках. Чоловік перешкоджав зйомці, шарпав за техніку, штовхав оператора та висловлювався нецензурною лайкою. Поліцейські оперативно встановили нападника. Це - житель Броварів, 1965 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 2 квітня Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів у Києві. Обидва випадки сталися в столичному Гідропарку, де журналісти готували сюжет про дотримання жителями міста карантинних обмежень.

Відзначимо, за порушення карантину в Україні Міністерство внутрішніх справ відкрило 35 кримінальних проваджень.

Раніше РБК-Україна писало, через зростання кількості хворих коронавірусом Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження до 24 квітня. Зокрема, людям заборонено перебувати на вулиці без маски і збиратися в групи більше двох осіб.

У Києві за порушення обсервації поліція склала понад 60 протоколів З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли десятки людей
Новини України КиївКиївнападжурналисты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся