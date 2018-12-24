В Киеве задержали подозреваемого в нападении на таксиста

Фото: нападение на таксиста в Киеве (fb.com/patrolpolice.gov.ua)

Нападение произошло вчера, 23 декабря

Правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого в нападении на таксиста в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Facebook.

Как сообщается, вчера вечером, 23 декабря, сотрудники полиции получили сообщение о незаконном завладении автомобилем на Оболонской улице. Потерпевший рассказал, что работает таксистом и выполнял заказ.

По словам таксиста, он забрал двух пассажиров, а когда приехал на указанный адрес, один из них накинул ему на шею удавку, другой в это время брызнул в глаза сльозогонным веществом и угрожал пистолетом.

"После этого водитель выскочил из автомобиля, а когда очнулся - ни его автомобиля Аudi, ни мужчин на месте уже не было. Потерпевший смог предоставить детальное описание злоумышленников", - рассказали в полиции.

Отмечается, что угнанный автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Кирилловской и Петропавловской. Правоохранители начали преследование, после чего автомобиль удалось заблокировать.

"Сразу после остановки из авто выскочил мужчина и бросился наутек. Убегая, он выбросил 2 телефона и предмет, похожий на пистолет. Другого мужчину - водителя, патрульным удалось задержать. Он имел явные признаки алкогольного опьянения и не предоставил инспекторам никаких документов", - сообщили в ведомстве.

По факту преступления правоохранители составили административные материалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КУоАП. Также удалось установить личность сообщника задержанного и адрес, по которому он проживает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве арестовали полицейского, который напал в парке на 12-летнего ребенка.