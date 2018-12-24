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У Києві затримали підозрюваного в нападі на таксиста

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 11:51
У Києві затримали підозрюваного в нападі на таксиста
Фото: напад на таксиста у Києві (fb.com/patrolpolice.gov.ua)

Напад стався вчора, 23 грудня

Правоохоронці затримали імовірного підозрюваного в нападі на таксиста у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції у Facebook.

Як повідомляється, вчора ввечері, 23 грудня, працівники поліції отримали повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем на вулиці Оболонській. Потерпілий розповів, що працює таксистом та виконував замовлення.

За словами таксиста, він забрав двох пасажирів, а коли приїхав на вказану адресу, один з них накинув йому на шию зашморг, інший в цей час бризнув в очі сльозогінною речовиною та погрожував пістолетом.

"Після цього водій вискочив з авто, а коли отямився - ні його автомобіля Аudi, ні чоловіків на місці вже не було. Потерпілий зміг надати детальний опис зловмисників", - розповіли в поліції.

 

Зазначається, що викрадений автомобіль був виявлений на перетині вулиць Кирилівської та Петропавлівської. Правоохоронці розпочали переслідування, після чого автомобіль вдалося заблокувати.

"Одразу після зупинки з авто вискочив один чоловік і кинувся навтьоки. Втікаючи, він викинув 2 телефони та предмет, схожий на пістолет. Іншого чоловіка - водія, патрульним вдалося затримати. Він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння й не надав інспекторам жодних документів", - повідомили у відомстві.

За фактом злочину правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП. Також вдалося встановити особу спільника затриманого та адресу, за якою він проживає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві арештували поліцейського, який напав у парку на 12-річну дитину.

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