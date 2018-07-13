В Киеве задержали подозреваемого в нападении на семью предпринимателей

Новости Происшествия 13.07.2018 - 14:04
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Преступление произошло в конце мая в городе Херсоне

В Киеве полицейские задержали одного из подозреваемых, которые напали на семью предпринимателей и похитили у них 10 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, преступление произошло в конце мая в городе Херсоне. Утром в дом предпринимателей ворвались четверо неизвестных в масках и с ножами. 68-летнего хозяина и его 65-летнюю жену били, связывали скотчем и душили. Злоумышленники обыскали дом, забрали все сбережения и скрылись.

Так, было установлено людей, совершивших это преступление. Это "заезжие гастролеры" из Киева, трое из них кавказцы. Одного из них задержали. Во время обыска по месту жительства фигуранта изъяты вещественные доказательства и боевой пистолет с патронами.

В Киеве задержали подозреваемого в нападении на семью предпринимателей

Фото: изъятое оружие

Также полицейские изъяли у задержанного автомобили "БМВ Х5" и "Мерседес", В Киеве задержали подозреваемого в нападении на семью предпринимателейна котором он передвигался с сообщниками.

Фото: изъятое авто

 

"Есть все основания полагать, что преступная группа совершала аналогичные разбойные нападения на территории других областей Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Полтавской области на полицейского напали с ножом.

 

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