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В Полтавской области на полицейского напали с ножом

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 21:01
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас полицейский находится в больнице

В Полтавской области на полицейского напали с ножом. Об этом заявил руководитель Главного управления полиции в Полтавской области Андрей Замахин на своей странице в Facebook.

Так, вчера, 8 июля, на одной из баз отдыха в Полтавском районе подрались отдыхающие. На место происшествия приехал полицейский, чтобы прекратить драку. Однако, требования полицейского проигнорировали, а один из участников драки ударил его ножом в грудь.

"Сейчас полицейский находится в больнице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нападавший и другие участники драки установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция открыла стрельбу по вооруженному мужчине.

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Теги публикации: полиция, Полтавская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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