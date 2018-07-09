Сейчас полицейский находится в больнице

В Полтавской области на полицейского напали с ножом. Об этом заявил руководитель Главного управления полиции в Полтавской области Андрей Замахин на своей странице в Facebook.

Так, вчера, 8 июля, на одной из баз отдыха в Полтавском районе подрались отдыхающие. На место происшествия приехал полицейский, чтобы прекратить драку. Однако, требования полицейского проигнорировали, а один из участников драки ударил его ножом в грудь.

"Сейчас полицейский находится в больнице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нападавший и другие участники драки установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция открыла стрельбу по вооруженному мужчине.