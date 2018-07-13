У Києві затримали підозрюваного у нападі на родину підприємців

Злочин стався наприкінці травня у місті Херсоні

У Києві поліцейські затримали одного з підозрюваних, які напали на родину підприємців та викрали у них 10 тис. доларів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, злочин стався наприкінці травня у місті Херсоні. Зранку у будинок підприємців увірвалися четверо невідомих у масках та з ножами. 68-річного господаря та його 65-річну дружину били, зв’язували скотчем та душили. Зловмисники обшукали будинок, забрали усі заощадження та втекли.

Так, було встановлено осіб, які вчинили цей злочин. Це "заїжджі гастролери" з Києва, троє з них кавказці. Одного з них затримали. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено речові докази та бойовий пістолет з набоями.

Фото: вилучена зброя

Також поліцейські вилучили у затриманого автомобілі "БМВ Х5" та "Мерседес", на якому він пересувався зі спільниками.

Фото: вилучене авто

"Є усі підстави вважати, що злочинна група скоювала аналогічні розбійні напади на території інших областей України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Полтавській області на поліцейського напали з ножем.