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В Киеве задержали педофила: изнасиловал 5-летнюю девочку и торговал детьми

Автор: Иванна Шовкун

Полиция Киева задержала 37-летнего педофила. Он оказался причастен ко многим преступлениям с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным следствия, мужчина забрал домой и изнасиловал 5-летнюю девочку - дочь своих знакомых. Правоохранители задержали злоумышленника.

Дома у мужчины обнаружили доказательства 14 преступных деяний. В частности, это запись видео с детской порнографией и ее сбыт. Кроме того, стало известно о его участии в торговли детьми.

Злоумышленнику грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, во Львове задержали киевлянина, который проникал к детям в школы и приставал к ним. При этом мужчина переодевался в женщину.

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Киев