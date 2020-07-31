В Киеве задержали организатора межрегиональной группы торговцев оружием

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

Оружие реализовывалось в криминальных кругах

Служба безопасности Украины задержала в Киеве организатора межрегиональной группировки нелегальных торговцев оружием. Во время обысков изъяли арсенал оружия и деталей к нему.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина наладил незаконное изготовление оружия для дальнейшей продажи, которое изготавливалось в подпольном цехе на территории одного из регионов Украины.

"Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины", - отметили в СБУ.

Оперативники задокументировали несколько фактов нелегального сбыта оружия.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов и "производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов", - добавили в спецслужбе.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Решается вопрос о сообщении организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, днями РБК-Украина в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия" объясняло, где и как преступникам удается взять оружие в Украине.

Также сообщалось, что на прошлой неделе задержали сотрудника СБУ на торговле боеприпасами.