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В Киеве задержали одного из главарей террористов "Исламского государства"

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали в Киеве одного из главарей международной террористической организации "Исламское государство" и арестовали его на 40 суток. Террорист находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанный террорист является выходцем из постсоветской страны и входит в руководящее звено "ИГ". Террорист был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.

"Иностранец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", - рассказали в СБУ.

Спецслужба установила, что иностранец прибыл в Украину в 2018 году по поддельным документам, после чего создал в Киевской области преступную группировку с выходцами из стран Центральной Азии. Также, он продолжал координировать ячейки "ИГ" за рубежом.

"СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины", - добавили в спецслужбе.

Напомним, в августе боевика "Исламского государства" задержали в Житомире, его планировали экстрадировать.

Кроме того, РБК-Украина объясняла, почему боевики "Исламского государства" скрываются на территории Украины.

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