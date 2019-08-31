В Киеве задержали мошенников, которые вымогали взятку от имени Офиса президента

Сотрудники Военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали 2 человек, которые от имени команды президента Владимира Зеленского требовали взятки за якобы помощь в назначении на должность. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

По его словам, группа мошенников, которая могла состоять из 4 человек, под видом сотрудников Офиса Зеленского потребовали 570 тысяч долларов у бывшего сотрудника "Укрспецэкспорта" за якобы помощь в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником председателя офиса, другой руководителем департамента", - рассказал Богдан.

Также руководитель ОП отметил, что двое участников преступной группы были задержаны. Правоохранители задержали злоумышленников в районе улицы Шелковичной в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали одного из руководителей районных отделов Знамянской прокуратуры Кировоградской области, который получил взятку за закрытие уголовного дела. Прокурор получил 2 тысячи долларов за закрытие уголовного дела за хранение наркотиков. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области на взятке задержали военного комиссара. Комиссар получил 1 тыс. долларов за помощь в избежании призыва на срочную службу.