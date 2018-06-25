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Интервью

В Киеве задержали "минера" железнодорожного вокзала

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:08
Иллюстративное фото: полиция Киева (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: полиция Киева (РБК-Украина)

Начато уголовное производство

В Киеве полицейские задержали "минера" железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Злоумышленник сообщил о заложенной на платформе взрывчатке. После проверки, опасных предметов не обнаружили. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что территория вокзала в Соломенском районе столицы заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.

"Во время осмотра объекта и прилегающей территории правоохранители опасных предметов не обнаружили, но задержали "минера", который находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 40-летний житель города Сумы.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по части первой ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании торгового центра в Шевченковском районе города.

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Теги публикации: Киев, Киев, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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