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У Києві затримали "мінера" залізничної станції

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:08
Іллюстративне фото: поліція Києва (РБК-Україна)
Іллюстративне фото: поліція Києва (РБК-Україна)

Розпочато кримінальне провадження

У Києві поліцейські затримали "мінера" залізничної станції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Зловмисник повідомив про закладену на платформі вибухівку. Після перевірки, небезпечних предметів не виявили. Розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що територія вокзалу у Солом’янському районі столиці замінована. На місце події  виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та рятувальники.

"Під час огляду об’єкта та прилеглої території правоохоронці небезпечних предметів не виявили, проте затримали "мінера", який перебував у стані сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 40-річний мешканець міста Суми.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру у Шевченківському районі міста.
 

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Теги публікації: Київ, Київ, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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