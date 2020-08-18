В Киеве задержали "минера" посольств США и Турции

В Киеве задержали подозреваемого в "заминировании" посольств США и Турции. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба столичный прокуратуры.

Так, киевская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении 46-летнему гражданину Армении.

"1 августа 2020 года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил ложное сообщение о "заминировании" зданий двух посольств", - говорится в версии следствия.

В результате взрывчатки не нашли, а "минера" позже удалось разыскать.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, до этого в Киеве задержали четырех "минеров" зданий и метро.

Напомним, ранее сообщалось о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве.