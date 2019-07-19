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В Киеве выявили конвертационный центр с оборотом 700 млн грн

Новости » Экономика    19.07.2019 - 13:25
В Киеве выявили конвертационный центр с оборотом 700 млн грн
Фото: печтаки (facebook.com/SecurSerUkraine)

В офисе компании обнаружили валюту на суму 1,5 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Киеве конвертационный центр с оборотом 700 млн грн. Об этом сообщатся на странице СБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.

"Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации  финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении СБУ.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

В Киеве выявили конвертационный центр с оборотом 700 млн грн

Как сообщало РБК-Украина, в мае во Львовской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 500 млн гривен.

Напомним, в апреле в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.

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