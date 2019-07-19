У Києві затримали кур’єра конвертаційного центру з великою сумою

Фото: печтаки (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кур’єр дрібного конвертаційного центру мав при собі велику суму готівки

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві кур’єра конвертаційного центру із великою сумою готівки. Про це повідомляться на сторінці СБУ у Facebook.

За даними СБУ, річний обіг конвертаційного центру становить 700 млн грн.

Оперативники спецслужби задокументували, що організатори центру зареєстрували низку підприємств для надання послуг формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Під час проведення санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту у розмірі близько півтора мільйони у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні СБУ.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України, додали в СБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні у Львівській області правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 500 млн гривень.

Нагадаємо, в квітні в Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у більш ніж 280 млн гривень.