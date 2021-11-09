В Киеве задержали коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция", - журналист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Станислава Асеева, который был освобожден из плена в 2019 году.

"В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" - Куликовский Денис, он же "Палыч". Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже", - отметил он.

Отметим, Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, по информации украинских СМИ, бежал в Россию в 2019 году. При этом tsn.ua в прошлом году писало, что Куликовский может быть перевербованным агентом и работать на Украину.