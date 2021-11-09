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У Києві затримали коменданта донецької в'язниці "Ізоляція", - журналіст

Автор: Юлія Бойко

У Києві затримали Дениса Куликовського - колишнього коменданта в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку. Ця в'язниця відома тортурами українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Станіслава Асєєва, який був звільнений з полону в 2019 році.

"У Києві затриманий головний військовий злочинець "Ізоляції" - Куликовський Денис, він же "Палич". Тепер можу сказати, що життя прожито не дарма. P. S. Шановні колеги-журналісти, прошу поки не дзвонити, всі деталі пізніше", - зазначив він.

Зазначимо, Куликовський є уродженцем Курахового Донецької області. Був комендантом донецької "Ізоляції" до 2018 року, за інформацією українських ЗМІ, утік до Росії у 2019 році. При цьому tsn.ua минулого року писало, що Куликовський може бути перевербованим агентом та працювати на Україну.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у справі про тортури в донецькій в'язниці "Ізоляція" вже є 15 підозрюваних.

А журналісти Bellingcat встановили росіян, причетних до тортур у цій в'язниці.

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