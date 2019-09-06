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В Киеве задержали группу фальшивомонетчиков

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 14:31
В Киеве задержали группу фальшивомонетчиков
Фото: изъятые поддельные купюры (kyiv.gp.gov.ua)

Злоумышленники пытались сбыть 25 тыс. поддельных евро

В Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников, которые пытались реализовать 25 тысяч поддельных евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как сообщается, правоохранители задержали группу фальшивомонетчиков, в состав которой входили трое украинцев и гражданин Казахстана. Злоумышленники занимались реализацией поддельной иностранной валюты, которая ввозилась в Украину из Турции.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны при попытке сбыть 25 тысяч поддельных евро. В ходе задержания правоохранители обнаружили еще 21 тыс. поддельных евро.

"В настоящее время решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ст. 199 УК Украины. Продолжается комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тысяч евро.

РБК-Украина писало, что в НБУ предупредили о партии фальшивых купюр, которая попала в Украину. В августе было зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных с имитацией ультрафиолетовой защиты.

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