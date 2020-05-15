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У Києві затримали угрупування, яка вимагала 20 тис. доларів у бізнесмена

Новини » Надзвичайні події     15.05.2020 - 17:34
У Києві затримали угрупування, яка вимагала 20 тис. доларів у бізнесмена
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Учасники угруповання вимагали у бізнесмена гроші, які він нібито заборгував їм

У Києві співробітники поліції затримали злочинну групу, яка вимагала у бізнесмена 20 тис. доларів, погрожуючи вбивством. Для достовірності своїх слів зловмисники неодноразово демонстрували фізичну силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що співробітникам правоохоронних органів звернувся керівник фінансової компанії.

"Він повідомив, що протягом тривалого часу група чоловіків вимагає від нього 20 000 доларів, які він нібито заборгував їм. Чоловік не погоджувався на вимоги вимагачів, поки вони не перейшли від словесних погроз до побиття, погрожували вбивством йому та членам його сім'ї. Розуміючи про реальність їх погроз, він звернувся в поліцію", - йдеться в повідомленні.

У ході розслідування поліцейські встановили організатора та всіх учасників угруповання, якими виявилися шестеро жителів столиці. У четвер, 14 травня, в одному з ресторанів Печерського району Києва оперативники всіх їх затримали. Їм вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримала прокурора, обіцяв за хабар закрити справу про викрадення людини. Прокурор вимагав 5 тисяч доларів.

Автор: Валерія Мрачковська

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