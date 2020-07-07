В Киеве задержали двух участников вооруженных формирований России

В Киеве сегодня, 7 июля, задержали двух участников российских вооруженных формирований. Задержанные граждане России планировали совершить серию тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.

Фото: задержаны участники вооруженных формирований РФ (npu.gov.ua)

После получения информации о прибытии россиян в Киев, оперативники установили вероятное место их пребывания. Мужчин задержали сегодня в Шевченковском районе в ходе спецоперации.

Задержанных российских граждан готовят к принудительному выдворению за пределы Украины.

Напомним, сегодня в Киеве задержали одного из кураторов боевиков на Донбассе, причастных к катастрофе малайзийского рейса MH17.