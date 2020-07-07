В Киеве задержали двух участников вооруженных формирований России

Россияне планировали серию тяжких преступлений
В Киеве сегодня, 7 июля, задержали двух участников российских вооруженных формирований. Задержанные граждане России планировали совершить серию тяжких преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.
Фото: задержаны участники вооруженных формирований РФ (npu.gov.ua)
После получения информации о прибытии россиян в Киев, оперативники установили вероятное место их пребывания. Мужчин задержали сегодня в Шевченковском районе в ходе спецоперации.
Задержанных российских граждан готовят к принудительному выдворению за пределы Украины.
Напомним, сегодня в Киеве задержали одного из кураторов боевиков на Донбассе, причастных к катастрофе малайзийского рейса MH17.