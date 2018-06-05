В Киеве задержали двух организаторов нарколаборатории

Это - 27-летний и 26-летний жители Киевщины

В Киеве полицейские задержали двух организаторов нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в городе Киеве.

Как сообщается, в ходе реализации оперативной информации в отношении незаконного изготовления психотропных веществ следователи Подольского управления полиции совместно с работниками управления противодействия наркопреступности задержали организатора нарколаборатории и его сообщника.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщает, что в арендованном частном доме злоумышленники оборудовали лабораторию по изготовлению наркотиков.

"Во время обысков сотрудники полиции изъяли около 100 граммов амфетамина, прекурсоры, оборудование для изготовления наркотиков и 50 патронов. Стоимость изъятого, по ценам "черного" рынка, составляет около 100 тыс. гривен. Злоумышленников задержали, это - 27-летний и 26-летний жители Киевской области", - рассказал правоохранитель.

Фото: изъятые психотропы По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и частью первой ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас назначены необходимые экспертизы, после проведения которых будет соответственно квалифицированно и решен вопрос об объявлению подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения", - добавил Владислав Ищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, который обоснованно подозревается в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств.