В Киеве задержали двух диверсантов: ехали мимо блокпоста с видеорегистратором

В Киеве обнаружили двух пособников российских оккупантов. Отмечается, что подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Национальной полиции Украины Игоря Клименко.
По его словам, подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Отмечается, что никаких документов они при себе не имели и постоянно путались в именах.
"Имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку. Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора", - говорится в сообщении.
Также в автомобиле был включен видеорегистратор, который сейчас запрещено использовать в период военного времени.
Вражеских агентов передали в СБУ, они будут отвечать за преступление против Украины.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области задержали 8 диверсантов.
Также мы писали, что киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!