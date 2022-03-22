У Києві затримали двох диверсантів: їхали повз блокпост з відеореєстратором

У Києві виявили двох пособників російських окупантів. Зазначається, що підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Ігора Клименка.
За його словами, підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Зазначається, що жодних документів вони при собі не мали та постійно плуталися в іменах.
"Мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування. Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора", - йдеться у повідомленні.
Також в автомобілі був увімкнений відеореєстратор, який зараз заборонено використовувати в період воєнного часу.
Ворожих агентів передали до СБУ, вони відповідатимуть за злочин проти України.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів.
Також ми писали, що кіберполіція затримала групу шахраїв, які наживались на біженцях під час псевдоперевезень.
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