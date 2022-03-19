В Киеве задержали диверсанта. У него изъяли винтовки и холодное оружие

Столичные правоохранители разоблачили в Киеве российского шпиона. Он помогал диверсионным группам, а также хранил большое количество оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Задержанным оказался 64-летний житель Шевченковского района Киева, который ранее был судим за имущественные преступления.
По месту жительства диверсанта было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок с оптическими прицелами, более 25 единиц холодного оружия, около 3 тысячи патронов различного калибра и автоматическое оружие военного образца.
Также российский агент имел шевроны "ЛДНР", пропагандистскую и военную литературу, паспорта времен СССР.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Шпиону грозит до семи лет лишения свободы. СБУ проверяет задержанного на причастность к совершению преступлений против национальной безопасности.
Напомним, с начала войны украинские защитники обезвредили около 14 400 российских оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 95 вражеских самолетов и 115 вертолетов.
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