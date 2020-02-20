В Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в полмиллиона гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало в четверг, 20 февраля, директора государственного предприятия на получении взятки в размере 550 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что директор госпредприятия требовал и получил взятку за продление договора на охрану.

"Руководитель госпредприятия требовал и получил от директора общества взятку в размере 550 тысяч гривен. За "вознаграждение" он обещал не создавать препятствий в осуществлении деятельности общества и продлить договор на охрану территории государственного предприятия", - сообщили в ГБР.

На данный момент проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос о сообщении подозрения за получение взятки в особо крупных размерах (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины) и избрании ему меры пресечения. Директору госпредприятия грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Хмельницком задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в области на получении взятки в 20 тысяч долларов. Чиновник обещал содействовать в закрытии дела против предпринимателя за неуплату налогов.

Также сообщалось, что в Киеве задержали сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции на получении взятки. Следователь обещал за тысячу долларов закрыть уголовное дело.