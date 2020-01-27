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У Києві затримали бойовика "ДНР", який стріляв у поліцейських

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 15:40
У Києві затримали бойовика "ДНР", який стріляв у поліцейських
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрільцем виявився командир підрозділу "ОПЛОТ", який брав участь у боях під Дебальцеве і Иловайском

У Києві затримали бойовика "ДНР", який відкрив вогонь по поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч з 24 на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів. В результаті стрілянини поранення отримав дільничний офіцер поліції, який в компанії колег поза служби перебував у закладі.

"До них підійшов невідомий і почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з'ясовувати стосунки на вулиці. Конфлікт зловмисник продовжив лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції і вистрілив. Проте сталася осічка. Тоді нападник вистрілив у груди другому поліцейському. В момент, коли дільничний офіцер схилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і на цей раз зброя дала збій. Зловмисник покинув місце події", - повідомили в поліції.

Через кілька годин після події стрілка затримали. Ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий житель Донецької області, який є командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ" і брав участь на стороні "ДНР" в боях під Дебальцеве і Иловайском.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Постраждалий поліцейський прооперований і знаходиться в задовільному стані в лікарні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві в ніч на 26 січня на території Гідропарку відбулася стрілянина. Між двома відвідувачами закладу і невідомими виник конфлікт, в результаті якого один з незнайомців дістав зброю і почав стріляти, після чого зник у невідомому напрямку. Після цього двох постраждалих з травмами госпіталізували.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі сталася стрілянина біля одного з ресторанів. Один з відвідувачів почав скандалити з персоналом закладу, після чого власник ресторану вивів його на вулицю. Вийшовши на вулицю відвідувач вистрілив у власника закладу і зник.

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