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В Киеве задержали банду неонацистов во главе с "Гитлером"

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников неонацистской банды, главарем которой был злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Участники банды были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Лидер группировки организовал конспиративную сеть. Через нее "Гитлер" распространял "манифест" Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

"По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику", - сообщили в СБУ.

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"Гитлеру" сообщили о подозрении по ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также установлено, что активное участие в деятельности группировки принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которой был россиянин. Он был задержан летом 2020 года в Киеве. Ему объявлено подозрение по ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что Брентон Таррант в марте 2019 года убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети так называемый манифест "Большая замена". В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре СБУ задержала членов международной неонацистской группировки, которые занимались вербовкой людей. Их депортировали и запретили въезд в Украину.

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