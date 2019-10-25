В Киеве забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками

В Киеве вечером четверга, 24 октября, неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что полицейские получили сообщение, что на улице Большой Васильковской группа неизвестных лиц бросает камни в автобусы, которые перевозят футбольных болельщиков.

"По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления участка. Во время осмотра места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. Пострадавших нет", - указано в сообщении.

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для с'выяснение обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: разбитые автобусы (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, 24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания). В связи с этим робота киевского метро была изменена.