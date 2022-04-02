В Киеве заблокировали прокси-центр: использовали хакеры для кибератак на украинские сайты

"Прекращено функционирование так называемого прокси-центра, который использовался гражданами РФ для анонимизации доступа пользователей-ботов социальных сетей, а также хакерами для проведения кибератак", - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое жителей Киева наладили подпольный бизнес по анонимизации дистанционного доступа к интернету с использованием SIM-карт и модемов украинских операторов связи.

Сервис позволял дистанционно использовать в качестве VPN модемы украинских операторов связи, выдавая пользователя из любой страны абонентом украинского мобильного интернета.

С начала войны и блокирования в РФ доступа к Facebook и Instagram сервис начали активно использовать российские агитаторы для обхода блокировок и распространения антиукраинской пропаганды от имени украинских пользователей. Прокси-центр позволял имитировать их физическое пребывание в Украине.

Кроме того, пророссийские хакеры под видом украинских пользователей использовали сервис для обхода анти-DDoS ограничений сайтов украинской ИТ-инфраструктуры, заблокировавших доступ с территории РФ.

Оплату за свои услуги они принимали на кошельки запрещенных российских платежных систем. В настоящее время функционирование прокси-центра заблокировано.

Фото: в Киеве заблокировали прокси-центр, предоставлявший услуги российским пользователям (facebook.com/pgo.gov.ua)