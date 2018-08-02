В Киеве на Южном мосту до сентября ограничат движение транспорта

Движение ограничат в связи с ремонтом дорожного ограждения

В Киеве на Южном мосту с 10:00 3 августа до 1 сентября частично ограничат движение транспорта в направлении Столичного шоссе. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Скриншот (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

Кроме этого движение частично ограничено: