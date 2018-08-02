В Киеве на Южном мосту до сентября ограничат движение транспорта
Движение ограничат в связи с ремонтом дорожного ограждения
В Киеве на Южном мосту с 10:00 3 августа до 1 сентября частично ограничат движение транспорта в направлении Столичного шоссе. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Движение ограничат в связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Скриншот (facebook.com/kievavtodor)
Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.
Кроме этого движение частично ограничено:
- на Демеевской площади 3 августа с 10:00 до 18:00;
- на ул. Малокитаевской на участке от ул. Стратегическое шоссе до просп. Науки до 12:00 4 августа;
- на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года;
- на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" 2-3 августа в связи с ремонтом дороги рядом со станцией метрополитена.