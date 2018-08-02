В Киеве на Южном мосту до сентября ограничат движение транспорта

Новости Инфраструктура 02.08.2018 - 20:46
Фото: Южный мост в Киеве (twitter.com/kmda_official)
Фото: Южный мост в Киеве (twitter.com/kmda_official)

Движение ограничат в связи с ремонтом дорожного ограждения

В Киеве на Южном мосту с 10:00 3 августа до 1 сентября частично ограничат движение транспорта в направлении Столичного шоссе. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В Киеве на Южном мосту до сентября ограничат движение транспорта

Скриншот (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

Кроме этого движение частично ограничено:

  • на Демеевской площади 3 августа с 10:00 до 18:00;
  • на ул. Малокитаевской на участке от ул. Стратегическое шоссе до просп. Науки до 12:00 4 августа;
  • на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года;
  • на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" 2-3 августа в связи с ремонтом дороги рядом со станцией метрополитена.
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Теги:  Киев,  транспорт,  ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС