У Києві на Південному мосту до вересня обмежать рух транспорту

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом дорожнього огородження

У Києві на Південному мосту з 10:00 3 серпня до 1 вересня частково обмежать рух транспорту у напрямку Столичного шосе. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з виконанням робіт з ремонту дорожнього огородження. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Скріншот (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

Крім цього рух частково обмежено: