У Києві на Південному мосту до вересня обмежать рух транспорту
Рух обмежать у зв’язку з ремонтом дорожнього огородження
У Києві на Південному мосту з 10:00 3 серпня до 1 вересня частково обмежать рух транспорту у напрямку Столичного шосе. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".
Рух обмежать у зв’язку з виконанням робіт з ремонту дорожнього огородження. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Скріншот (facebook.com/kievavtodor)
Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.
Крім цього рух частково обмежено:
- на Деміївській площі 3 серпня із 10:00 до 18:00;
- на вул. Малокитаївській на ділянці від вул. Стратегічне шосе до просп. Науки до 12:00 4 серпня;
- на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року;
- на транспортній розв’язці біля станції метро "Позняки" 2-3 серпня у зв'язку з ремонтом дороги поряд зі станцією метрополітену.