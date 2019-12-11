В Киеве завтра возможны изменения в работе метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возможны ограничения на трех станциях метро

В Киеве завтра, 12 декабря, возможны изменения в работе метрополитена в связи с футбольным матчем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что завтра, 12 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:55) между командами "Динамо" (Киев) и "Лугано" (Швейцария), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, перед началом игры возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания матча с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве, с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда из-за ремонта дороги. Так, дорога будет перекрыта с 20:00 вечера до 8:00 утра.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в субботу, 21 декабря, ограничат движение в связи с проведением новогоднего парада. Движение автотранспорта будет запрещенно на улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19) с 13:30 до 16:00.